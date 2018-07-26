Главу НПО им. Лавочкина обвинили в крупном мошенничестве

Генеральному директору акционерного общества «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Сергею Лемешевскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Такая же статья вменяется главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову. Об этом сообщили в следственном комитете Российской Федерации, передаёт RT .

По версии следствия, обвиняемые заключали фиктивные контракты с конторой «Третьяков и партнеры» о предоставлении юридической помощи. Реально эта работа ложилась на плечи штатных юристов предприятия. За два года было необоснованно выплачено 330 миллионов рублей.

В «Роскосмосе» подтвердили задержание Лемешевского. Третьяков пустился в бега и объявлен в федеральный розыск.