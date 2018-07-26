Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Главу НПО им. Лавочкина обвинили в крупном мошенничестве

26 Июля 2018 в 12:57
Главу НПО им. Лавочкина обвинили в крупном мошенничестве

Генеральному директору акционерного общества «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Сергею Лемешевскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Такая же статья вменяется главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову. Об этом сообщили в следственном комитете Российской Федерации, передаёт  RT.

По версии следствия, обвиняемые заключали фиктивные контракты с конторой «Третьяков и партнеры» о предоставлении юридической помощи. Реально эта работа ложилась на плечи штатных юристов предприятия. За два года было необоснованно выплачено 330 миллионов рублей.

В «Роскосмосе» подтвердили задержание Лемешевского. Третьяков пустился в бега и объявлен в федеральный розыск.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.