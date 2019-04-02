Глава МВД России прибыл в КНДР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в КНДР, сообщают Известия.

Уточняется, что Колокольцев прибыл с визитом в Пхеньян накануне, 1 апреля, вместе со своим окружением. Газета.ру пишет, что визит министра внутренних дел можно считать «плановым обменом», который существует между Москвой и Пхеньяном.

Известно, что Колокольцев пробудет в столице Корейской Народно-Демократической Республики до 3 апреля.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что США не готовы к мирному договору с КНДР.