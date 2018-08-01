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Глава МВБ США пригрозила России «высокой платой» за вмешательство в выборы

1 Августа 2018 в 07:28
Глава МВБ США пригрозила России «высокой платой» за вмешательство в выборы
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен во время саммита по кибербезопасности в Нью-Йорке обратилась к России с предупреждением, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на ABC News.

«Соединенные Штаты больше не будут терпеть ваше вмешательство. Вы будете раскрыты и вы заплатите высокую цену», — сказала Нильсен.

По ее словам, США находятся в режиме чрезвычайной ситуации, так как прогнозируется «ураган пятой категории» и к нему необходимо подготовиться. 

Ранее Нильсен заявила, что Россия использует соцсети для того, чтобы посеять разногласия и раздор между американцами, но отметила, что у Вашингтона нет доказательств намерений России вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года.

Своими последними заявлениями министр внутренней безопасности США согласилась с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы США. Однако еще в мае текущего года Киртсен Нильсен поспорила с разведчиками, заявив, что не видела доказательств того, что Россия своим якобы вмешательством пыталась помочь Дональду Трампу стать президентом.
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