Глава МВБ США пригрозила России «высокой платой» за вмешательство в выборы

«Соединенные Штаты больше не будут терпеть ваше вмешательство. Вы будете раскрыты и вы заплатите высокую цену», — сказала Нильсен.
По ее словам, США находятся в режиме чрезвычайной ситуации, так как прогнозируется «ураган пятой категории» и к нему необходимо подготовиться.
Ранее Нильсен заявила, что Россия использует соцсети для того, чтобы посеять разногласия и раздор между американцами, но отметила, что у Вашингтона нет доказательств намерений России вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года.
Своими последними заявлениями министр внутренней безопасности США согласилась с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы США. Однако еще в мае текущего года Киртсен Нильсен поспорила с разведчиками, заявив, что не видела доказательств того, что Россия своим якобы вмешательством пыталась помочь Дональду Трампу стать президентом.