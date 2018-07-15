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США обвинили Россию в использовании соцсетей против американцев

15 Июля 2018 в 11:36
США обвинили Россию в использовании соцсетей против американцев

Россия использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия и раздор между американцами. Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Она отметила, что подобные попытки со стороны РФ были зафиксированы американской разведкой. При этом у Вашингтона нет доказательств, что Россия намерена вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года.

Нильсен добавила, что США не потерпят никакого вмешательства в свои внутренние дела и это доказывают новые обвинения, выдвинутые в отношении 12 россиян, пишет Газета.ру

Ранее Минюст США предъявил обвинения 12 гражданам России по так называемому «делу о вмешательстве в выборы». По данным спецслужб США, все фигуранты сотрудничали с ФСБ и были причастны к хакерским атакам на компьютеры Демпартии летом 2016 года.

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