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Глава «Кэшбери» заявил об уничтожении компании

1 Ноября 2018 в 13:02
Глава «Кэшбери» заявил об уничтожении компании

Глава сети микрозаймов «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что компания прекращает свою деятельность. По его словам, регистрация на таких сайтах и платформах, как «Лига аукционов», «Кэшбери» и «Кэштрейдинг» теперь невозможна. Варданян разместил сообщение об этом на youtube-канале компании, сообщает RT. Он заявил, что 2 ноября организация проведет расчет для каждого пользователя платформы в его личном кабинете. Кроме того, по словам главы сети, вместо «Кэшбери» будет создана новая компания под названием JDC, отмечает Ura.ru.

До этого Банк России заподозрил в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, направив соответствующее заявление в МВД.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов  в эфире НСН заявил, что упрощение списания штрафов ничего не изменит для водителей.

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