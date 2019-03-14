Глава ФНС провел мастер-класс для «Лидеров России»

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин провел мастер-класс для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На встрече он рассказал о цифровизации налоговых органов, в частности о мобильном приложении «Мой налог». Оно позволяет самозанятым регистрировать свой доход и оплачивать налоги в несколько кликов, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что глава ФНС заявил об обязательном переходе предприятий и государственных органов к цифровым технологиям. По словам главы ведомства, в противном случае их ждет исчезновение. Во время сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на Российском инвестиционном форуме в Сочи Мишустин уточнил, что в 2020 году более 200 миллиардов устройств будут иметь онлайн-доступ, из-за этого увеличится скорость передачи данных.