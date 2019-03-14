Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Глава ФНС провел мастер-класс для «Лидеров России»

14 Марта 2019 в 16:42
Глава ФНС провел мастер-класс для «Лидеров России»

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин провел мастер-класс для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На встрече он рассказал о цифровизации налоговых органов, в частности о мобильном приложении «Мой налог». Оно позволяет самозанятым регистрировать свой доход и оплачивать налоги в несколько кликов, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что глава ФНС заявил об обязательном переходе предприятий и государственных органов к цифровым технологиям. По словам главы ведомства, в противном случае их ждет исчезновение. Во время сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на Российском инвестиционном форуме в Сочи Мишустин уточнил, что в 2020 году более 200 миллиардов устройств будут иметь онлайн-доступ, из-за этого увеличится скорость передачи данных.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.