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Глава Европарламента заявил о возможном переносе Brexit на начало июля

9 Марта 2019 в 15:00
Глава Европарламента заявил о возможном переносе Brexit на начало июля

Дату выхода Великобритании из Евросоюза можно перенести до начала июля. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. По его словам, решение об этом предполагается принять на следующей неделе. «Я убежден, что дату выхода можно перенести с конца марта на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Brexit может быть отложен до 2021 года. К числу сторонников переноса срока относятся глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр. Новое голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из ЕС состоится до 12 марта.

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