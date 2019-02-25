Выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

К числу сторонников переноса срока относятся глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр.

RT напоминает , сейчас Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц, пишет «Свободная пресса»

Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, ведь дополнительное время в качестве государства-члена союза позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений.

Добавим, новое голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из ЕС состоится до 12 марта.