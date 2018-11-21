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Глава ЦБ: Антироссийские санкции нужно встретить во всеоружии

21 Ноября 2018 в 14:23
Глава ЦБ: Антироссийские санкции нужно встретить во всеоружии

Россиянам необходимо готовиться к усилению санкционного давления на страну. Как пишет Ura.ru, об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что не исключает развития сценария, при котором торговые войны рискуют перерасти в валютные в случае неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике.

В то же время глава ЦБ заострила внимание на том, что ограничительные меры сами по себе вызывают негативный эффект, однако они имеют ограничение по времени, уточняет RT. Как следствие, в конечном итоге экономика и финансовая система адаптируются.

Кроме того, глава ЦБ напомнила, что в ответ на резкий скачок волатильности на российских финансовых рынках регулятор приостановил покупки иностранной валюты.

Между тем, ранее сообщалось, что США планируют активно противодействовать растущему влиянию России в Австрии. Такой стратегией американские власти стремятся указать Австрии, взявшей на себя роль посредника между Западом и Россией, ее место, заявил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН.

 


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