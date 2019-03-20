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Глава Алтая ушёл в отставку

20 Марта 2019 в 09:38
Глава Алтая ушёл в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников ушёл в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бердникова он уже подал заявление об увольнении российскому президенту Владимиру Путину. Он также отдельно подчеркнул, что отставка является добровольной.
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Напомним, ранее о грядущей серии новых отставок губернаторов сообщили СМИ со ссылкой на кремлёвские источники. Так, стало известно, что свои посты в ближайшее время могут покинуть губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берга, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область).

При этом накануне в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также глава Мурманской области Марина Ковтун.


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