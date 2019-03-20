Глава Алтая ушёл в отставку

По словам Бердникова он уже подал заявление об увольнении российскому президенту Владимиру Путину. Он также отдельно подчеркнул, что отставка является добровольной.
Напомним, ранее о грядущей серии новых отставок губернаторов сообщили СМИ со ссылкой на кремлёвские источники. Так, стало известно, что свои посты в ближайшее время могут покинуть губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берга, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область).
При этом накануне в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также глава Мурманской области Марина Ковтун.