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Глацких исключили из свердловского политсовета «Единой России»

8 Ноября 2018 в 17:40
Глацких исключили из свердловского политсовета «Единой России»

В Екатеринбурге, на проходящей конференции регионального отделения «Единой России», было принято решение об исключении из политсовета девяти человек. Ключевой фигурой обсуждения стала Ольга Глацких, оказавшаяся в центре скандала после высказывания «Государство их не просило вас рожать». Так она ответила на вопрос о поддержке детских проектов. В этой связи Глацких ранее была отстранена от должности руководителя департамента молодежной политики Свердловской области. Будет ли Ольга Глацких полностью исключена из партии «Единая Россия» пока не известно.

Напомним, ранее Следственный комитет заинтересовался информацией о нецелевом использовании бюджетных средств чиновницей. Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что Глацких может отделаться мерами дисциплинарного характера.
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