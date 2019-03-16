Гильдия пекарей: Цены на хлеб вырастут

Гильдия пекарей предупредила о возможном повышении стоимости хлебобулочных изделий, пишет Газета.ру.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов вырастут по итогам этого года в среднем на 5-6%. Уточняется, что увеличение стоимости не связано с изменением цен на транспортные услуги и упаковку.

Ранее сообщалось, что с начала года средние цены на хлеб из муки первого и второго сортов снизились по сравнению с концом прошлого года на 1,1%, а стоимость хлеба из муки высшего сорта осталась той же.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что пища самых бедных людей всегда дорожает быстрее.