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Гильдия пекарей: Цены на хлеб вырастут

16 Марта 2019 в 14:47
Гильдия пекарей: Цены на хлеб вырастут

Гильдия пекарей предупредила о возможном повышении стоимости хлебобулочных изделий, пишет Газета.ру.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов вырастут по итогам этого года в среднем на 5-6%. Уточняется, что увеличение стоимости не связано с изменением цен на транспортные услуги и упаковку.

Ранее сообщалось, что с начала года средние цены на хлеб из муки первого и второго сортов снизились по сравнению с концом прошлого года на 1,1%, а стоимость хлеба из муки высшего сорта осталась той же.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заявил, что пища самых бедных людей всегда дорожает быстрее.

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