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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на Новый год

14 Ноября 2018 в 10:21
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на Новый год

Синоптики рассказали о погоде в Москве в Новый год. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, если в начале декабря среднесуточная температура составляет -3,9 градусов, то под самый Новый год, как правило, температура держится около -8-ми. Это значит, что в саму новогоднюю ночью будет -12 градусов, пишет «Российская газета».

Специалист также на исключила, что Новый год москвичам и гостям столицы придется встречать без снега, отмечает RT.

«Новогодняя ночь редко обходится без снега, но последние годы это происходит всё чаще», — отметила Паршина.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в эфире НСН не осудил укладку асфальта в плохую погоду.

 

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