ГИБДД вводит новую систему контроля за водителями такси

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ГИБДД разрабатывает новую систему контроля за водителями такси. Как пояснил глава ведомства Михаил Черников, речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей.

Черников сделал акцент на том, что во-первых, это упростит работу инспекторов по выявлению нарушителей. А во-вторых, также позволит отследить техническое состояние автомобиля, отмечает РЕН-ТВ.

По планам, озвученным в ГИБДД, новая система заработает уже в этом году, отмечает РИА Новости.