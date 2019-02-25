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ГИБДД вводит новую систему контроля за водителями такси

25 Февраля 2019 в 07:50
ГИБДД вводит новую систему контроля за водителями такси
ФОТО: РИА Новости
ГИБДД разрабатывает новую систему контроля за водителями такси. Как пояснил глава ведомства Михаил Черников, речь идет о создании системы, позволяющей произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей.

Черников сделал акцент на том, что во-первых, это упростит работу инспекторов по выявлению нарушителей. А во-вторых, также позволит отследить техническое состояние автомобиля, отмечает РЕН-ТВ.

По планам, озвученным в ГИБДД, новая система заработает уже в этом году, отмечает РИА Новости.

Ранее НСН писала, что Минтранс и МВД предлагают снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости движения. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что нормы увеличат из-за этого число аварий.

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