ГИБДД вводит новую систему контроля за водителями такси

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Черников сделал акцент на том, что во-первых, это упростит работу инспекторов по выявлению нарушителей. А во-вторых, также позволит отследить техническое состояние автомобиля, отмечает РЕН-ТВ.
По планам, озвученным в ГИБДД, новая система заработает уже в этом году, отмечает РИА Новости.
Ранее НСН писала, что Минтранс и МВД предлагают снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости движения. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что нормы увеличат из-за этого число аварий.