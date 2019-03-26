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ГИБДД усложнит экзамен на права

26 Марта 2019 в 15:45
ГИБДД усложнит экзамен на права

Государственная инспекция безопасности дорожного движения усложнит экзамен на получение водительских прав. Сообщается, что будут изменены маршруты движения, а также система оценки практического и теоретического испытаний.

В том числе, вместо траекторий движения, которые порой не меняются годами, появятся новые. Поэтому заранее выучить сдаваемый участок дороги не получится. Помимо этого, отдельно будет оцениваться и реакция ученика.

В практической части экзамена внимание будет уделяться знаниям ученика правил безопасного поведения и управления автомобиля на дорогах.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, почему введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч приведет к еще большей аварийности на дорогах.

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