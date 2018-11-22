ГИБДД предлагает приравнять ряд лекарств к алкоголю

В Госавтоинспекции задумались над тем, чтобы приравнять эффект от употребления некоторых ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Как отмечают «Известия», перечень таких запрещенных для водителей препаратов ГИБДД собирается составить при участии Минздрава.

Специалисты подчёркивают, что некоторые лекарства воздействуют на человека так, что он — фактически — находится в состоянии опьянения. При этом препараты не попадают под определение наркотических средств, добавляет RT.

Например, если водителя задержали за пьяную езду, и стало известно, что причиной этого состояния стало употребление, например, димедрола, ему выдается акт медицинского освидетельствования.

Между тем, ранее стало известно, что водителям бизнес и премиум-класса «Яндекс. Такси» запретили держать в салоне машины иконы и чётки. Также в перечень запрещённых предметов попали еда, сигареты, чехлы, покрывала и газеты на ковриках. Список опубликован в разделе «Стандарты» на сайте организации. Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей борьбой за права и чувства верующих, в разговоре с НСН пообещал разобраться в ситуации и если понадобится написать жалобу на сервис в прокуратуру.