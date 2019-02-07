Герою Украины отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала депутату Верховной рады, Герою Украины Надежде Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, в регистрации кандидатом в президенты страны, говорится в опубликованном решении ЦИК.

Одной из причин отказа также стало невнесение необходимых 2,5 млн гривен денежного залога.

Савченко была выдвинута 26 января кандидатом в президенты Украины делегатами съезда партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

ЦИК также отказал в регистрации бывшему заключенному Дмитрию Павличенко, передает ТАСС.

Как напоминает НСН, в марте Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Бывшая военнослужащая Вооружённых сил Украины, капитан Вооруженных сил Украины, экс-штурман-оператор вертолёта Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины Надежда Савченко получила известность после того, как оказалась в российском СИЗО. Осуждена Донецким городским судом Ростовской области «за причастность к убийству журналистов ВГТРК» 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Помилована указом президента РФ от 25 мая 2016 года. Признана правозащитными организациями политзаключенной в 2015 и 2016 годах.