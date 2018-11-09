Героя Украины будут возить в клетке

Надежда Савченко будет вести свою предвыборную кампанию из автозака. Такой формат встреч с избирателями выбрала ее сестра Вера, помогающая заключенной наладить связь с народом.

Она также попросила граждан страны помочь материально и собрать средства на предвыборную кампанию, пишут DNI.ru.

Как ранее сообщала НСН, 22 марта Генеральная прокуратура обвинила Савченко в совершении ряда преступлений, включая сговор для захвата власти в Украине, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием. В июне были опубликованы результаты детектора лжи, которые подтвердили такие намерения народного депутата. Районный суд Киева продлил срок ареста депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежды Савченко до 23 декабря.