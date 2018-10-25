Герой Украины останется в киевских застенках

Районный суд Киева продлил срок ареста депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежды Савченко до 23 декабря, передает «Синьхуа».

22 марта Генеральная прокуратура обвинила Савченко в совершении ряда преступлений, включая сговор для захвата власти в Украине, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием. В июне были опубликованы результаты детектора лжи, которые подтвердили такие намерения народного депутата.

Ранее сообщала НСН, что расследование уголовного дела в отношении Надежды Савченко, а также главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершили в Генеральной прокуратуре Украины и СБУ.