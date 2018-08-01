Среда
01 августа
USD 62.35
EUR 73.07
Горячие новости

В Украине завершено расследование уголовного дела Савченко

1 Августа 2018 в 15:55
В Украине завершено расследование уголовного дела Савченко

Расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко, а также главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершили в Генеральной прокуратуре Украины и СБУ, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым и их защитникам предоставят время для ознакомления с материалами дела, после чего его передадут в суд, пишет RT.

Напомним, СБУ обвиняет Савченко в подготовке госперевотора и теракта в здании Рады. В июне были опубликованы результаты детектора лжи, которые подтвердили такие намерения народного депутата.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.