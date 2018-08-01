В Украине завершено расследование уголовного дела Савченко

Расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко, а также главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершили в Генеральной прокуратуре Украины и СБУ, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым и их защитникам предоставят время для ознакомления с материалами дела, после чего его передадут в суд, пишет RT.

Напомним, СБУ обвиняет Савченко в подготовке госперевотора и теракта в здании Рады. В июне были опубликованы результаты детектора лжи, которые подтвердили такие намерения народного депутата.