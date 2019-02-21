Германия заявила об отсутствии интереса к антироссийским санкциям

Германия не заинтересована в санкциях против России. Об этом сообщил во время конференции «Конкурентноспособная Россия — новые пути» министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Лично я считаю, что у нас нет интереса в санкциях», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Берлин принял меры в отношении России по политическим соображениям, передает RT.

Ранее завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН прокомментировал заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца после встречи с президентом США Дональдом Трампом о том, что страна будет продолжать продвигать проект строительства «Северного потока-2», потому что заинтересована в надёжности энергоснабжения.

