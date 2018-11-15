Германия призвала Порошенко закрыть сайт «Миротворец»

МИД Германии считает, что правительство Украины должно закрыть сайт «Миротворец». Об этом пишет издание Die Zeit со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны. В сообщении ведомства говорится, что ФРГ так считало раньше и не изменило своей позиции сейчас, передает RT.

В список «врагов Украины» ранее попал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, отмечает Ura.ru.

Ранее бывший советник Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН рассказал, о чём говорит отказ президента США Дональда Трампа пожать руку украинскому коллега Петру Порошенко.