Германия хочет наказать Siemens за сотрудничество с Крымом

Германская прокуратура расследует дело о поставках газовых турбин в Крым в обход санкций. Подозреваемыми являются трое граждан Германии, сотрудников филиала Siemens в Санкт-Петербурге. Их имена не разглашаются, сообщает Reuters. Известно, что семь турбин были отправлены из порта Гамбурга в Крым в 2015-2016 годах.

В Siemens заявляли, что продавали оборудование в Краснодарский край, а не в Крым. О том, что турбины попадают на полуостров, там не знали.

Немецкая компания перекладывает ответственность за нарушение на российский «Технопромэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех». Там также обвинения не признают.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что Россия в состоянии создать собственную мощную газовую турбину.

