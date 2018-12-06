Генпрокуратура составила психологический портрет коррупционера

Психологический портрет коррупционера составила Генпрокуратура. Как пишет ТАСС, об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, соответствующее исследование проводил университет Генпрокуратуры совместно с психологами.

Выяснилось, что коррупционные преступления совершают инициативные, активные и энергичные люди. Также в ходе исследования было установлено, что они довольно общительны, но при этом обладают высокой степенью самоконтроля. Кроме того, эксперты развеяли миф о том, что взятки берут, как правило, жадные и властные люди.

Как отметил Александр Куренной, у коррупционеров есть и типичные черты. В основном, это должностные преступники, мужчины. Средний возраст взяточника составляет 40 лет.

Как напоминает НСН, в преддверии Нового года каждый депутат Госдумы получит методичку. В ней будет прописано, какие подарки парламентарий может принимать, а от каких лучше отказаться. Руководством нужно пользоваться для того, чтобы избежать обвинений в коррупции. Разработкой специального руководства займется комитет по контролю и регламенту.