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Генпрокуратура: Смерть Магнитского могла носить насильственный характер

19 Ноября 2018 в 12:05
Генпрокуратура: Смерть Магнитского могла носить насильственный характер

Следствие рассматривает версию об отравлении юриста Сергея Магнитского «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». Они могли спровоцировали развитие у него острой печеночной недостаточности. Таким образом, была инсценирована естественная смерть. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию, которую на брифинге в Генпрокуратуре озвучил представитель надзорного ведомства Михаил Александров.

Отмечается, что сейчас главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера проверяют на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО.

Как подчёркивает RT, ранее стало известно, что в России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело по факту создания им преступного сообщества.

Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года Магнитский умер в следственном изоляторе, отмечает Ura.ru.

Ранее в беседе с НСН официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что ведомство инициирует допрос ряда американских сотрудников спецслужб и госслужащих, причастных к незаконной деятельности основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера.

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