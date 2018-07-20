Куренной: Генпрокуратура готовит допрос американских госслужащих

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.



Топ-1: Генпрокуратура инициирует допрос ряда американских сотрудников спецслужб и госслужащих

Генеральная прокуратура Российской Федерации готова направить в компетентные органы США запрос с просьбой допросить сотрудников спецслужб, ряда государственных служащих, предпринимателей и иных лиц, причастных к незаконной деятельности основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера.

Среди таких лиц бывший посол США в России Майкл Макфол, сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, Светлана Энгерт, Александр Шварцман, агент ЦРУ Джим Роут, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США Роберт Отто, в недавнем прошлом помощник госсекретаря Дэвид Крэмер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента Джонатан Винер, в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США Кайл Паркер.

Напомню, что в понедельник в ходе саммита, который прошел в городе Хельсинки, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

Топ-2: В Москву экстрадирован россиянин, обвиняемый в терроризме и незаконной торговле оружием

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Словацкой Республики экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Аслана Яндиева.

С 2005 по 2006 год Яндиев вместе с другими соучастниками на территории Республики Северная Осетия – Алания незаконно приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также совершал террористические акты, убийства и покушения на убийства.

В ходе расследования Яндиев был объявлен в международный розыск. В 2011 году преступник был задержан в Словакии. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила словацкой стороне запрос о его выдаче, который был удовлетворен. В аэропорту города Братиславы в июле этого года Яндиев был передан российской стороне.

Топ-3: В Москве осужден адвокат-мошенник

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката Виктора Федорченко. Он признан виновным в мошенничестве. Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил Федорченко к наказанию в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В 2012 году преступник совместно с адвокатом Сергеем Леоновым убедили мать своего подзащитного Игоря Изместьева в том, что за деньги смогут повлиять на смягчение приговора ее сыну в виде пожизненного лишения свободы, который ранее вынес суд. Полученные 1,5 миллиона долларов США злоумышленники похитили. В отношении Леонова также вынесен обвинительный приговор - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Топ-4: Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по делу мошенников, работавших в банковской сфере

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тринадцати жителей Москвы, Дагестана и Чечни. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

В период с 2014 по 2016 годы соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций они перевели свыше 24 миллиардов рублей. А доход, который незаконно извлекли злоумышленники, превысил 242 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Кроме того, продолжается расследование в отношении неустановленных соучастников преступления.





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