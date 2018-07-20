Куренной: Генпрокуратура готовит допрос американских госслужащих

Топ-1: Генпрокуратура инициирует допрос ряда американских сотрудников спецслужб и госслужащих
Среди таких лиц бывший посол США в России Майкл Макфол, сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, Светлана Энгерт, Александр Шварцман, агент ЦРУ Джим Роут, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США Роберт Отто, в недавнем прошлом помощник госсекретаря Дэвид Крэмер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента Джонатан Винер, в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США Кайл Паркер.
Напомню, что в понедельник в ходе саммита, который прошел в городе Хельсинки, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.
Топ-2: В Москву экстрадирован россиянин, обвиняемый в терроризме и незаконной торговле оружием
С 2005 по 2006 год Яндиев вместе с другими соучастниками на территории Республики Северная Осетия – Алания незаконно приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также совершал террористические акты, убийства и покушения на убийства.
В ходе расследования Яндиев был объявлен в международный розыск. В 2011 году преступник был задержан в Словакии. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила словацкой стороне запрос о его выдаче, который был удовлетворен. В аэропорту города Братиславы в июле этого года Яндиев был передан российской стороне.
Топ-3: В Москве осужден адвокат-мошенник
В 2012 году преступник совместно с адвокатом Сергеем Леоновым убедили мать своего подзащитного Игоря Изместьева в том, что за деньги смогут повлиять на смягчение приговора ее сыну в виде пожизненного лишения свободы, который ранее вынес суд. Полученные 1,5 миллиона долларов США злоумышленники похитили. В отношении Леонова также вынесен обвинительный приговор - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Топ-4: Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по делу мошенников, работавших в банковской сфере
В период с 2014 по 2016 годы соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций они перевели свыше 24 миллиардов рублей. А доход, который незаконно извлекли злоумышленники, превысил 242 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Кроме того, продолжается расследование в отношении неустановленных соучастников преступления.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.