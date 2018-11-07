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Генерал Громов отпраздновал юбилей

7 Ноября 2018 в 21:57
Генерал Громов отпраздновал юбилей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 75-летием экс-главу региона Бориса Громова с юбилеем. Поздравление было опубликовано на странице Воробьева в Instagram, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Он также пожелал Громову здоровья, сил и удачи.

Борис Громов - советский и российский военачальник и политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, генерал-полковник, Герой Советского Союза, губернатор Московской области (2000—2012), Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее НСН сообщала, что Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» празднует свое десятилетие.

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