Фонд «Артист» отпразднует свой десятилетний юбилей

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» празднует свое десятилетие. 27 октября на сцене Музыкального театра «Геликон-опера» выдающиеся деятели культуры страны соберутся вместе, чтобы по традиции признаться в любви своим педагогам, вы­ра­зить почтение и бла­го­дар­ность ве­те­ра­нам те­ат­ра, ки­но и собрать средства на программы помощи Фонда.

Впервые на одной сцене со своими посвящениями выступят артисты самых разных жанров и поколений: Диана Вишнева, Алиса Фрейндлих, Вячеслав Полунин, Алла Демидова, Чулпан Хаматова, Константин Райкин, Инна Чурикова, Хибла Герзмава, сразу три поколения семьи Юрия Башмета и учредители Фонда Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник и Леонид Ярмольник.

Кроме того, в этот же день в «Геликон-опере» будет вручена ежегодная премия фонда – «Признание», которая присуждается за многолетний вклад в развитие культуры. Стаж каждого из лауреатов премии превышает 40 лет, и все они до сих пор служат в театре или передают свои знания молодому поколению в качестве наставников. В разные годы лауреатами премии Вера Васильева, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Николай Дупак, Иза Высоцкая, Вадим Гаевский и другие мастера искусства

На протяжении вот уже 10 лет фонд «Артист» оказывает регулярную помощь более чем 2500 деятелям культуры и искусства старшего поколения из 65 городов России. В разные годы фонд оказывал помощь таким всенародно любимым артистам как Лев Дуров, Людмила Иванова, Тамара Миансарова, Николай Караченцов, Владимир Этуш, Георгий Данелия, Маргарита Терехова, Светлана Крючкова, Юрий Яковлев и малоизвестным работникам театрального цеха, которые всю жизнь отдали служению искусству и самоотверженно работали на благо российской культуры.