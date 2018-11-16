Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Генассамблея ООН, отвечающая за социальные и гуманитарные вопросы, одобрила инициированную Украиной резолюцию по правам человека в Крыму. Документ поддержали 67 государств, против высказались 26, еще 82 воздержались. Против в частности выступили делегации России, Китая, Индии, Белоруссии, Сирии, Сербии, ЮАР, сообщает RT.

Согласно резолюции, утверждается, что на территории Крыма зафиксировано «усиление давления на общины религиозных меньшинств». Представитель МИД Украины Сергей Кислица во время своего выступления перед Генассамблеей обвинил Россию в организации «пыток, сексуального насилия, незаконных арестах, преследовании журналистов и других нарушений прав жителей Крыма», сообщает РЕН ТВ.

Ранее в эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров усомнился, что Европа сможет оказать серьезное давление на украинскую власть, чтобы украинский сайт «Миротворец» перестал функционировать.