Гармонь против Деда Мороза. Названы самые популярные фестивали страны

Агентство ТурСтат представило самые интересные направления событийного туризма в России в ноябре нынешнего года. Так в топ-5 путешествий по стране вошли фестивали и праздники в Санкт-Петербурге, Великом Устюге, Екатеринбурге, Великом Новгороде и Подмосковье.

Так фестиваль «Гармоника – душа России» в Рузе проходит уже 13-й раз. Участниками и гостями стали не только артисты со всего Подмосковья, но из Тверской, Тульской и Липецкой областей, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербургский культурный форум. На втором месте праздник Дня рождения Деда Мороза на его Родине, в Великом Устюге.

Также среди самых популярных фестивалей фольклорный «Дмитриев день» в Екатеринбурге.