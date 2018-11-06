Гармонь против Деда Мороза. Названы самые популярные фестивали страны

Так фестиваль «Гармоника – душа России» в Рузе проходит уже 13-й раз. Участниками и гостями стали не только артисты со всего Подмосковья, но из Тверской, Тульской и Липецкой областей, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербургский культурный форум. На втором месте праздник Дня рождения Деда Мороза на его Родине, в Великом Устюге.
Также среди самых популярных фестивалей фольклорный «Дмитриев день» в Екатеринбурге.
Ранее НСН писала, что в Санкт-Петербурге депутат Государственной думы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», преградив вход на мероприятие своим телом.