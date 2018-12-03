Футболист «Локомотива» найден мертвым

Полузащитник молодёжного футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Алексей Ломакин, о пропаже которого ранее сообщила его мать, найден мертвым. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Подробности трагедии выясняются. ФК „Локомотив“ шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщила, что Российская премьер-лига учтет пожелания ФК «Локомотив» при составлении календаря на сезон-2018/19. Это пообещал спортивный директор Лиги Виктор Пышкин в ответ на замечания главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Тот накануне посетовал, что клуб столкнулся с таким календарем национального чемпионата, при котором сложно преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Московский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф турнира, однако, в матче 5-го тура группового этапа «Локо» на своём поле со счетом 2:0 обыграл турецкий «Галатасарай». Голами отметились Гжегош Крыховяк на 43-й минуте и Владислав Игнатьев - на 54-й минуте.