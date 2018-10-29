Футболист голландского клуба дал интервью полуголым

Футболист Фурджель Нарсинг, нападающий голландского клуба «Де Графсхап», бал интервью одному из американских телеканалов, будучи наполовину голым. На спортсмене в этот момент были рубашка и пиджак, а бедра обтянуты полотенцем. Видеозапись была опубликована в Twitter.

Съемки проходили после матча с «Эксельсиором», пишут «Дни.ру». сообщается, что корреспондент телеканала поймал Нарсинга после того, как тот вышел из душа еще не совсем успел одеться. При этом на кадрах видно, что футболист не был смущен и не отказался в таком виде сказать несколько слов о пошедшем матче, в котором его команда победила.





Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поддержал фанатов «Спартака» в желании наказать полузащитника Дениса Глушакова из-за нарушения основных спортивных принципов и ненадлежащего исполнения роли капитана команды.