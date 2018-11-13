ФССП сообщила о снятии всех ограничений с Навального

Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что все ограничения с блогера Алексея Навального, в том числе ограничение права выезда за рубеж, сняты, поскольку он оперативно оплатил задолженность, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее Навальный заявил на своей странице в Twitter, что должен был вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека в Страсбург, но получил уведомление, что его выезд из России ограничен на основании решения управления ФССП. В свою очередь в ФССП пояснили, что по заявлению взыскателя было возбуждено исполнительное производство о взыскании с Навального в пользу Кировского областного предприятия «Кировлес» суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 164 618 рублей и 63 копеек.

Ранее НСН сообщала, что Московский городской суд постановил признать законным решение о продлении испытательного срока оппозиционному блогеру Алексею Навальному по приговору о хищении у предприятия «Кировлес». При этом судья разрешил Навальному отмечаться у инспектора в любое время. Таким образом Мосгорсуд частично изменил постановление Симоновского районного суда, который ранее обязал Навального отмечаться в уполномоченных органах ФСИН исключительно по понедельникам. Адвокат Навального Ольга Михайлова считает, что продление испытательного срока отдаляет возможность её подзащитного баллотироваться на выборах. Кроме того, она опасается, что Федеральная служба исполнения наказаний может обратиться в суд с просьбой изменить условный срок на реальный.