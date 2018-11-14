ФСИН заявила о резкой нехватке колоний для бывших правоохранителей

О нехватке в России колоний для осуждённых бывших сотрудников правоохранительных органов сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Он рассказал, что только в этом году было открыто две колонии, но они уже заполнены.

«Надо открывать больше», - заявил Максименко в эфире радио «Эхо Москвы».

Он пояснил, что резкая необходимость в исправительных учреждениях для бывших сотрудников правоохранительных органов связана с усилением антикоррупционной работы, передает RT.

Чиновник ФСИН добавил, что тюрьмы для обычных заключённых в последние годы, наоборот, закрываются, передает Ura.ru.

Ранее председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, как богатые россияне уходят от налогов.