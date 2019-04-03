ФСБ завела дело на мэра Евпатории

Федеральная служба госбезопасности возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова. Как сообщает «Свободная пресса», чиновник подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.
На данный момент в квартире и в рабочем офисе мэра проводятся обыски.
Ранее городской суд Евпатории расторг трудовой контракт между Евпаторией и Филоновым. Такое решение было принято в связи с тем, что мэр не принял меры по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность.Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, откуда берутся такие пугающие данные.