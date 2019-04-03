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ФСБ завела дело на мэра Евпатории

3 Апреля 2019 в 10:12
ФСБ завела дело на мэра Евпатории

Федеральная служба госбезопасности возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова. Как сообщает «Свободная пресса», чиновник подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

На данный момент в квартире и в рабочем офисе мэра проводятся обыски.

Ранее городской суд Евпатории расторг трудовой контракт между Евпаторией и Филоновым. Такое решение было принято в связи с тем, что мэр не принял меры по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, откуда берутся такие пугающие данные.
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