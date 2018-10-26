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ФСБ пресекла деятельность боевиков, планировавших теракты в Москве

26 Октября 2018 в 17:12
ФСБ пресекла деятельность боевиков, планировавших теракты в Москве

Сотрудники ФСБ задержали шестерых боевиков, которые планировали совершить в Москве теракты с использованием самодельных взрывных устройств и огневого оружия. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что все задержанные являются членами террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ), сообщает RT.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН связал всплеск терроризма в Сибири с последствиями 90-х.

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