ФСБ пресекла деятельность боевиков, планировавших теракты в Москве

Сотрудники ФСБ задержали шестерых боевиков, которые планировали совершить в Москве теракты с использованием самодельных взрывных устройств и огневого оружия. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что все задержанные являются членами террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ), сообщает RT.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН связал всплеск терроризма в Сибири с последствиями 90-х.