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Жалкий вид. ФСБ показала момент задержания мэра Евпатории

3 Апреля 2019 в 20:52
Жалкий вид. ФСБ показала момент задержания мэра Евпатории

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания ранним утром главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идёт о махинациях с землёй, отмечает КИА.


По данным управления ФСБ по Крыму, чиновник незаконно изменил вид разрешённого использования ряда участков, которые находятся в муниципальной собственности. Их общая площадь составляет около 14 гектаров. После этого земли были переданы в аренду по заниженной цене. Ущерб бюджету Евпатории оценивается почти в 35 миллионов рублей.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов, позиция правительства республики заключается в том, что неприкасаемых нет. По его словам, правоохранители сделают объективные выводы по допросу чиновника и примут необходимые решения. В свою очередь Филонов обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, подчеркнул Аксёнов.

45-летний Филонов возглавил администрацию Евпатории в ноябре 2014 года. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности советника главы Крыма по курортам и туризму. Ранее Филонов был в числе организаторов музыкального фестиваля «КаZантип».

Накануне мэр сообщил в соцсетях, что городской суд Евпатории удовлетворил иск прокуратуры и обязал городской совет депутатов расторгнуть с ним трудовой контракт. По словам Филонова, неожиданное решение было принято в связи с непринятием им мер по урегулированию конфликта интересов, который возник при назначении директора одного из муниципальных учреждений.

Несколько недель назад ФСБ провела также образцово-показательные обыски в администрации Керчи. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил в эфире НСН, что всё это проявление активной борьбы властей Крыма с коррупцией.


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