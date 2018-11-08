Французский историк напомнил Европе о долге перед Россией

Европа обязана своей свободой России, напомнил французский историк Эдуар Юссон в статье Atlantico. Таким образом Юссон раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее «объявил Россию врагом», пишет РЕН ТВ.

По словам историка, мир не должен забывать о том, что Россия потеряла пять миллионов человек «при защите свободы Европы» в ходе Первой мировой войны, а затем более 27 миллионов человек в ходе Второй мировой. Без «героической борьбы и огромных потерь» России победы над Германии могло не быть, пишет Юссон.

Историк отметил, что заявления Макрона о необходимости создания «настоящей европейской армии» для противодействия России, США и Китаю накануне празднования столетия окончания Первой мировой войны и визита российского президента в Париж «приводят в изумление», сообщает Ura.ru.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявилв эфире НСН, что Соединенные Штаты не допустят создания европейской армии, о которой говорил Макрон.