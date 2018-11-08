Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

Французский историк напомнил Европе о долге перед Россией

8 Ноября 2018 в 08:22
Французский историк напомнил Европе о долге перед Россией

Европа обязана своей свободой России, напомнил французский историк Эдуар Юссон в статье Atlantico. Таким образом Юссон раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее «объявил Россию врагом», пишет РЕН ТВ.

По словам историка, мир не должен забывать о том, что Россия потеряла пять миллионов человек «при защите свободы Европы» в ходе Первой мировой войны, а затем более 27 миллионов человек в ходе Второй мировой. Без  «героической борьбы и огромных потерь» России победы над Германии могло не быть, пишет Юссон.

Историк отметил, что заявления Макрона о необходимости создания «настоящей европейской армии» для противодействия России, США и Китаю накануне празднования столетия окончания Первой мировой войны и визита российского президента в Париж «приводят в изумление», сообщает Ura.ru.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявилв эфире НСН, что Соединенные Штаты не допустят создания европейской армии, о которой говорил Макрон. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.