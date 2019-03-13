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Французские политики посетят Крым

13 Марта 2019 в 00:20
Французские политики посетят Крым

Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани прибыла в Москву и сегодня днем вылетает в Крым. Их визит продлится до 16 марта, сообщает ТАСС.

Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах.

В Крыму в эти дни проходят мероприятия, посвященные 5-летию «Русской весны».

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.

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