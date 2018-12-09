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Франция проверит заявления СБУ о причастности России к протестам

9 Декабря 2018 в 21:01
Франция проверит заявления СБУ о причастности России к протестам

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) проведет расследование о якобы причастности России к организации протестов в Париже и других городах. Об этом сообщил в воскресенье, 9 декабря, Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Я слышал эти слухи. <…> Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», - заявил Ле Дриан, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в СБУ обвинили Россию в причастности к бунтам во Франции. В качестве доказательства на страничке ведомства в Facebook была опубликована фотография двух активистов - Фабриса Сорлина и Ксавье Моро, - которые на занятых «желтыми жилетами» парижских улицах растянули флаг ДНР.

В СБУ утверждают, что оба активиста работают на российские спецслужбы. Помимо Франции «российский след» имеется в бунтах в Бельгии, Германии, Испании и других европейских странах.

Член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН назвал обвинения со стороны СБУ очередной информационной провокацией, которая идет в фарватере вашингтонский информационных войн.

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