Франция и Германия не будут ввозить санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Франция и Германия выступили против введения дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. О результатах секретного заседания комитета по политике и безопасности в Брюсселе стало известно N-TV.DE от европейских дипломатических источников. Эти страны намерены «продолжить дипломатические усилия».

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что председательствующая в Совете ЕС Австрия, не исключила применение новых ограничительных мер в связи с инцидентом с кораблями ВМС Украины. По словам главы МИД Австрии Карин Кнайсль, все будет зависеть от того, какие факты представят Москва и Киев, и как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что украинским морякам повезло оказаться в России, а не вернуться сразу на родину после провала задания.