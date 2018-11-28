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Франция и Германия не будут ввозить санкции из-за инцидента в Керченском проливе

28 Ноября 2018 в 11:31
Франция и Германия не будут ввозить санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Франция и Германия выступили против введения дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. О результатах секретного заседания комитета по политике и безопасности в Брюсселе стало известно N-TV.DE от европейских дипломатических источников. Эти страны намерены «продолжить дипломатические усилия».

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что председательствующая в Совете ЕС Австрия, не исключила применение новых ограничительных мер в связи с инцидентом с кораблями ВМС Украины. По словам главы МИД Австрии Карин Кнайсль, все будет зависеть от того, какие факты представят Москва и Киев, и как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что украинским морякам повезло оказаться в России, а не вернуться сразу на родину после провала задания.

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