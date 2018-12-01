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Фотографии с места схода вагонов под Омском опубликованы в Сети

1 Декабря 2018 в 15:57
Фотографии с места схода вагонов под Омском опубликованы в Сети
Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

В интернете появились первые фотографии с места ЧП под Омском, где сошли с рельсов больше70 вагонов грузового состава. Кадры опубликованы пользователем соцсети «ВКонтакте».

Поезд перевозил военную технику на ремонтный завод. На кадрах видны опрокинутые платформы, вагоны и цистерны, а также разбросанные вокруг элементы техники.

Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

«Около 00:50 местного времени на 537-м километре Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет», — рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Называевского района Омской области.

Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

Ранее НСН сообщала о том, что в Называевском районе Омской области сошли с рельсов несколько платформ с гусеничной техникой, которая направлялась на ремонт.

Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

Также говорилось о задержках движения пассажирских поездов на аварийном участке.

Фото: Евгений Жучков / «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту схода вагонов с рельсов.

 

 

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