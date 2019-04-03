Фото места гибели «Ведьмы» попало в Сеть

На странице фонда «Вернись живым» в Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

На фото запечатлён разрушенный обстрелом блиндаж, где погибли военные, передает RT.

«Так выглядит смерть», — говорится в тексте, опубликованном вместе со снимками.

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал слова Порошенко о том, что «Ведьма» погибла в результате минометного обстрела вымыслом, так как такое вооружение ополченцами ДНР при ответном огне на выстрелы со стороны ВСУ не применяется.

Пулеметчица Яна Черновая воевала в зоне боевых действий в батальоне «Донбасс-Украина» с 2016 года.



