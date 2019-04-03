В ДНР опровергли смерть «Ведьмы» от минометного обстрела

Эдуард Басурин в эфире НСН рассказал, что ДНР вынуждена отвечать на обстрел со стороны ВСУ.

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил Facebook о смерти пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной под позывным «Ведьма». Украинский лидер назвал Червоную защитницей Украины. «Тяжкая весть с фронта. Обстрел позиций 54 ОМБр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж», - написал Порошенко.

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал слова Порошенко о том, что «Ведьма» погибла в результате минометного обстрела вымыслом, так как такое вооружение ополченцами ДНР при ответном огне на выстрелы со стороны ВСУ не применяется (слушайте аудио).

«Мы сами иногда говорим о том, что мы вынужденно стреляем, чтобы погасить те огневые точки, которые стреляют по нам. По поводу минометов – все это вымыслы какие-то. Насколько мне известно, изначально они писали попадание ПТУРа (противотанковая управляемая ракета - прим. НСН). Пусть они сначала определятся, чем туда попали. Поймите, когда стреляют ВСУ, люди гибнут у нас. Мы должны же на это как-то реагировать. Мы давно говорим, что мы вынуждены открывать огонь, кстати, по Минским соглашениям это не запрещено. Есть четыре пункта, разрешающие открывать ответный огонь из незапрещенного вооружения», - подчеркнул Басурин.

Согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, артиллерийские орудия с калибром более 100 миллиметров должны быть отведены друг от друга на расстояние 50 километров, реактивная система залпового огня (РСЗО) – на 70 километров, РСЗО «Торнадо», «Ураган», «Смерч»- на 140 километров, также ограничения касаются ракеты «Точка» - 140 километров. В соответствии с дополнением участники конфликта обязаны были отвести артиллерию калибром до 100 миллиметров, а также танки и минометы.

Как пишет Ukrinform, пулеметчица Яна Черновая воевала в зоне боевых действий в батальоне «Донбасс-Украина» с 2016 года.





