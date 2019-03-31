Флешмоб российских педагогов в купальниках нашел поддержку в Британии

Несколько СМИ Великобритании опубликовали материалы об акции российских учителей, которые выложили в соцсети фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Заметки вышли в интернет-версиях газет Daily Mail и The Sun.

Материалы нашли поддержку читателей, собрав множество откликов и комментариев.

Многие обратили внимание на красоту российских педагогов. Кто-то сожалел, что его преподаватели не выглядели так эффектно, как учителя из России.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — оставил комментарий один из пользователей.

Напомним, Татьяна Кувшинникова была уволена после публикации фотографии, на которой она снята в спортивном купальнике с грамотой и медалями в руках после заплыва в поддержку универсиады в Красноярске. Накануне педагоги-россиянки выкладывали в соцсети собственные фото в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди, уточняет RT.

Ранее художник Андрей Бильжо в беседе с НСН также заявил, «чем ярче личность учительницы (да и учителя), тем больше у них авторитет среди учеников».