Воскресенье
31 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Флешмоб российских педагогов в купальниках нашел поддержку в Британии

31 Марта 2019 в 10:20
Флешмоб российских педагогов в купальниках нашел поддержку в Британии

Несколько СМИ Великобритании опубликовали материалы об акции российских учителей, которые выложили в соцсети фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Заметки вышли в интернет-версиях газет Daily Mail и The Sun.

Материалы нашли поддержку читателей, собрав множество откликов и комментариев.

Многие обратили внимание на красоту российских педагогов. Кто-то сожалел, что его преподаватели не выглядели так эффектно, как учителя из России.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — оставил комментарий один из пользователей.

Напомним, Татьяна Кувшинникова была уволена после публикации фотографии, на которой она снята в спортивном купальнике с грамотой и медалями в руках после заплыва в поддержку универсиады в Красноярске. Накануне педагоги-россиянки выкладывали в соцсети собственные фото в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди, уточняет RT.

Ранее художник Андрей Бильжо в беседе с НСН также заявил, «чем ярче личность учительницы (да и учителя), тем больше у них авторитет среди учеников».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.