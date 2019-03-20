Финляндия признана самой счастливой страной мира

Эксперты ООН в честь международного дня счастья, который отмечается 20 марта, назвали самые счастливые страны мира. На первом месте оказалась Финляндия. В тройку лидеров также вошли Норвегия и Дания. В топ-10 самых счастливых стран также оказались Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, сообщает Ura.ru со ссылкой на Nation News. Россия в этом рейтинге находится на 59 месте.

Всего в список включены 156 стран мира. На последнем месте находится африканское государства Бурунди.

Ученые аналитического центра Next Era выяснили, как Финляндии, когда-то одной из самых бедных стран Европы, удалось добиться таких результатов, передает РИА Новости. Аналитики отмечают, что все началось с того, что руководство этой страны сосредоточилось на своих гражданах и делает все для создания благополучия в стране и повышения комфорта и безопасности, сообщает РЕН ТВ.

Ранее НСН писала об инициативе создания в России Министерства счастья и благополучия.