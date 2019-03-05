Без закона о счастье россиянам приходится туго

Измерять уровень счастья россиян от решений, принятых властями страны, считает нужным спикер Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, которые приводит «Интерфакс», при принятии важных решений стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян. На встрече с женщинами-участницами конкурса «Лидеры России» Матвиенко отметила, что рискует подвергнуться критике за подобную идею, и, чтобы такого не произошло, привела в пример Объединенные Арабские Эмираты, где несколько лет назад было создано Министерство счастья и благосостояния. «Любое решение, которое готовит правительство, проходит экспертизу этого министерства на предмет того, будет ли лучше людям от этого, будут ли они более счастливы, а если этого не случится, эти законы и решения ветируются», - сказала Матвиенко. По ее мнению, было бы правильным, чтобы и в России власти замеряли, как каждое их действие скажется на счастье людей.Идея действительно не нова: как напоминает РБК, глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже выступал с предложением считать уровень счастья россиян экономическим показателем. С таким заявлением он выступил на Общероссийском гражданском форуме в декабре минувшего года.Считают уровень счастья и за рубежом. Так, в Международном индексе счастья Россия занимает 116-е место из 140. Наиболее известный такого рода документ – ежегодный Всемирный доклад счастья, публикуемый с 2012 года при поддержке ООН. Он основан на таких показателях, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, персональной свободы, уверенность респондентов в завтрашнем дне. В этом рейтинге за прошлый, 2018 год Россия занимает 59-е место из 156.А самыми счастливыми на планете, если верить Всемирному докладу счастья, стали по итогам прошлого года граждане Финляндии. Страна – в числе лидеров по уровню ВВП на душу населения. Ее преимуществами называются политическая стабильность, открытость экономики, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат. Когда-то список самых счастливых стран некоторое время возглавляло такое экзотическое государство, как Вануату, состоящее из нескольких десятков островов в южной части Тихого океана. Но потом что-то пошло не так. Теперь весь «пьедестал счастья» занимают скандинавы: второе место у Норвегии, третье – у Дании. И, кстати, у скандинавских стран не было бы зазорным поучиться: неспроста они уже давно входят в число самых счастливых в мире.

Всеволод Нерознак