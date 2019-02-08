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Финансовый омбудсмен: Не в России стало лучше, а за границей стало хуже

8 Февраля 2019 в 14:59
Финансовый омбудсмен: Не в России стало лучше, а за границей стало хуже

Эксперт в ходе пресс-конференции НСН рассказал об условиях для бизнеса в России и за рубежом.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года президент России Владимир Путин озвучил идею о продлении еще на один год амнистии капиталов для некоторых бизнесменов. Речь идёт о предпринимателях, которые хотят перерегистрировать свой бизнес в специальных административных районах, которые создаются в Калининграде и Владивостоке.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что является проблемой для бизнеса в России.

«Сейчас бизнес возвращается не потому что обстановка в России улучшилась. Обстановка для бизнеса ухудшилась за границей. Не надо искать под фонарем, если потеряли за углом. Для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, нужен скорый законный справедливый суд. У меня однажды дачу украли. Захватили рейдеры, сделали вид, что я им ее продал. И я вернул ее себе по знакомству. По закону это сделать невозможно», - добавил он.

Ранее эксперт усомнился, что бизнесмены получат должный уровень поддержки и защиты со стороны суда. Он привел пример, когда бизнесмены не смогли вернуть свои деньги из банков, руководители которых оказались жуликами.

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