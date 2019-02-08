Эксперт: В суд в России лучше не ходить – себе дороже

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что отечественная судебная система работает не в пользу бизнеса.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года президент России Владимир Путин, обсуждая в рамках форума «Деловая Россия» финансовую стратегию государства и актуальные для предпринимательства вопросы, предложил целый ряд решений назревших проблем в экономике и финансовой сфере.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в ходе пресс-конференции НСН усомнился, что бизнесмены получат должный уровень поддержки и защиты со стороны суда.

«Хорошо, что бизнес возвращаются из-за границы. А почему они туда ушли? Они не могли получить достойной судебной защиты. А сейчас они ее получат? Я 7 лет курировал борьбу граждан в двух областях с судом. Руководители местных банков клали деньги граждан в свои карманы, а потом выяснилось, что их, разумеется, невозможно вернуть. Граждане пошли в суды, и одновременно обратились ко мне за помощью. Я имел бестактность каждому из них сказать, что в суд идти не надо. Это себе дороже. Тем не менее, если они захотят судиться, я буду им помогать, но каждый раз напоминая, что в суд в России лучше не ходить – себе дороже. Все, к слову, суды проиграли. Документы, как оказалось, были не удовлетворительные для суда. Номер на договоре правильный, а число неправильное, и тому подобное, в итоге деньги не вернули», - рассказал он.

Ранее генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал на пресс-конференции НСН, что российский бизнес постепенно увеличивает темпы своего роста. По его словам, в России в 2018 году открылось более 200 новых производств.