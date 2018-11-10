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Филарет и Макарий отказались возглавлять украинскую автокефальную церковь

10 Ноября 2018 в 15:38
Филарет и Макарий отказались возглавлять украинскую автокефальную церковь

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и предстоятель Украинской автокефальной церкви Макарий не будут выдвигать свои кандидатуры на пост главы Единой церкви на Украине. Об этом, как сообщили источники, священнослужители написали в официальных письмах патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Отмечается, что Макарий отказался возглавить единую церковь по причине отсутствия необходимого авторитета и возможностей. Филарет заявил о готовности снять свою кандидатуру в обмен на титул «почетного патриарха» новой церкви. Также он попросил закрепить за ним пост главы Священного синода церкви.

Также Филарет попросил избрать главой новой церкви патриаршего наместника УПЦ КП митрополита Епифания.

По данным источника, на учредительном соборе 22 ноября главой новой церкви может быть избран представитель Константинополя архиепископ Иов, пишет RT.

Клирик РПЦ Никон Белавенец в эфире НСН заявлял, что у Филарета плохие отношения с так называемой Украинской автокефальной церковью, а патриарх Константинопольский Варфоломей и вовсе «превратился в ушлого политического деятеля».

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